الامارات | سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، سفير جمهورية المجر لدى الدولة، كاروي باناش، يرافقه نائب رئيس بعثة سفارة المجر، لازلو مارتون، وذلك خلال زيارته مقر «دبي للثقافة» في حي دبي للتصميم بدبي، حيث بحثا آفاق التعاون، وسبل توطيد الروابط الثقافية وإمكانات تطوير برامج التبادل الثقافي وتنظيم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية والمعارض الفنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الآثار والتنقيب، ما يسهم في تعزيز الدراسات والبحوث المتعلقة بمواقع دبي الأثرية.

واستعرضت بدري خلال اللقاء أبرز المشاريع والمبادرات التي تنظمها «دبي للثقافة»، من بينها مهرجان سكة للفنون والتصميم، ومهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، وبينالي دبي للخط، واستراتيجية الفن في الأماكن العامة، وغيرها من البرامج التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية وتحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي. في المقابل تطرق باناش إلى مجموعة العروض والأحداث والفعاليات الفنية المجرية التي ستستضيفها دبي أوبرا وكوكاكولا آرينا خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الثقافة والفنون في دبي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، منصور لوتاه، والمدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، منى القرق، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، ومديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، شيماء راشد السويدي، ومديرة مكتب العلاقات الدولية، رفيعة السويدي، ومسؤولون آخرون في الهيئة.