5 أعداء خفيين في منزلك قد يزيدون خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - نحن نقضي معظم وقتنا في المنزل، ونتوقع منه أن يكون ملاذًا آمنًا لنا. لكن هل تعلم أن بعض الأشياء التي نستخدمها يوميًا في منازلنا قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟ دعنا نكشف لك عن بعض هذه الأشياء وكيف يمكنك حماية نفسك وعائلتك من مخاطرها.

التلوث البيئي يسبب مضاعفة مخاطر الإصابة بالأورام السرطانية، لكنه لا يقتصر على البيئة الخارجية فقط، بل بعض الأشياء والأدوات التي يتم استعمالها في المنزل.

ولا يتعلق الأمر هنا بالتوقف عن استعمال هذه الأشياء، وإنما البحث عن بدائل طبيعية بالنسبة لبعضها، ومعرفة معدل الخطر وارتباطه بفترة الاستعمال بالنسبة للبعض الآخر.

ووفق "تايمز أوف إنديا"، يرجع الخطر إلى طبيعة المواد المسرطنة التي تدخل في صناعة هذه الأدوات.

1. أواني الطهي غير اللاصقة: تحتوي على مادة بيرفلوروأوكتان سلفونات (PFOS) والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى والخصيتين.

بديل آمن: استخدم الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر.

2- دهان الحوائط. يحتوي العديد من أنواع الدهان على مواد مسرطنة مثل إثيلين البنزين والتولين، ومواد ثقيلة أخرى

3- عبوات المياه وحاويات الطعام البلاستيكية تتحلل المواد البلاستيكية من هذه العبوات إلى جزيئات دقيقة للغاية، وقد تم العثور عليها في الدماغ والكلى والكبد البشري، وزيادتها ترتبط بمخاطر السرطان.

4- السجاد والموكيت. بحسب إدارة السموم في كاليفورنيا يعتبر السجاد والموكيت من المصادر الكبرى لتعرض الأطفال للمواد المسرطنة، وخاصة المنتجات التي تحتوي على مادة PFAS.

5- المبيدات الحشرية. يرتبط خطر السرطان الذي تسببه هذه المبيدات على الأخص بالأطفال، وتفيد التقارير الطبية بأن هذه المبيدات ترتبط بخطر الأورام الصلبة على وجه التحديد.