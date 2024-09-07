توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنيا: بالع الدنيا حظوظك مرعبة مبدع خلاق طاقتك حلوة اوضاعك جيدة جدا انت اكثر حدا محظوظ الحظ كله عندك تحت تاثيرات الشمس وعطارد من برج العذراء في مثلث مع برجك ما حدا قدك من زعماء الابراج حظوظ تدفع بمصالحك نحو الامام وجود القمر في العقرب يقدم لك فرص من القدر

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من برج الميزان عن نزاعات في حياتك الزوجية وازمة عائلية او اهتمامات شخصية حلل ما يحصل معك بموضوعية استشر قلبك وعقلك معا ولا تقع ضحية الثرثرة والشائعات حاول ان تظهر اهتماما اكبر بما يقوله الشريك واعطه ثقتك وتأييدك كي تكسب دعمه للعازب تميل الى إثارة الخلافات حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة