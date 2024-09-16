إيمان خليف توجه رسالة لـ دونالد ترامب بسبب تنمره عليها

تحدثت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، عن كواليس تعرضها للتنمر خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس هذا العام، والذي وجه لها من شخصيات عامة من بينهم مؤلفة كتب هاري بوتر، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

إيمان خليف توجه رسالة لدونالد ترامب

وأبدت إيمان خليف، تعجبها من تعليق دونالد ترامب عليها، وذلك خلال مقابلة معها بثت عبر قناة "كانال +" الفرنسية، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى قضائية بالفعل الشهر الماضي ضده وضد ج ك رولينغ.

وردا على السؤال الذي وجه لها حول موقفها من تأكيد دونالد ترامب، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحديثه عن عدم السماح للرجال بالمشاركة في انتخابات النساء حال فوزه.

وأوضحت أنها لا تعرفه شخصياً ولا هو يعرفها، فكيف يمكن له أن يتحدث عنها بدون أن يملك أي إثباتات لما يقوله، مشيرة إلى أنها لم تفهم كيف لرئيس سابق أن يوجه اتهامات بدون دلائل وبشكل عفوي.

ووجهت إيمان خليف، رسالة إلى دونالد ترامب قائلة: "أنت تنمرت علي وظلمتني، لكنني أترك أمري لله كوني امرأة مسلمة"، وفق تعبيرها

وأكدت الملاكمة الجزائرية، أن تلك الحملة التي وجهت ضدها أثرت عليها وعلى عائلتها، ولم تتمالك إيمان خليف دموعها قائلة: "هذه الأمور أضرت بي كثيرا وأضرت بعائلتي، وأمي المسكينة في تلك المرحلة كانت تذهب كل يوم إلى المستشفى".

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