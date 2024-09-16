زينة تُعيد صابرين للسينما بفيلم «بنات الباشا»

بدأت النجمة زينة تصوير فيلم جديد بعنوان "بنات الباشا"، وهو عمل سينمائي يسلط الضوء على عددا من قضايا المرأة ومعاناتها في المجتمع، ويشاركها في بطولة العمل النجمة صابرين وناهد السباعي ومجموعة من ألمع نجوم السينما في مصر والوطن العربي.

يشهد فيلم "بنات الباشا" عودة الفنانة صابرين للسينما مرة أخرى بعد غيابها لأكثر من ثلاثة سنوات عن الشاشة الفضية، حيث كان آخر أعمالها السينمائية دورها المميز في فيلم "٢٠٠ جنيه" والذي تم عرضه في عام ٢٠٢١.

تفاصيل فيلم بنات الباشا

قصة فيلم "بنات الباشا" بطولة "زينة وصابرين، أحمد محدي، ناهد السباعي، مريم الخشت"، قصته مأخوذة عن رواية للكاتب نورا ناجي، وهو وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.

فيلم "بنات الباشا" فيلم اجتماعي يحمل العديد من القضايا، ويعد هو التعاون الثاني بين النجمة زينة والمخرج ماندو العدل، بعدما قدما سوياً فيلم "الكبار" عام 2010.

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