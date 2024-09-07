توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: تتحرر من الضغوط والانتكاسات انت الاكثر حظا قلبك عم بدق طاقة ايجابية حضر حالك للمشاريع الجديدة او الارتباط تحالفك الكواكب المتنقلة في ابراج صديقة الشمس وعطارد من العذراء الزهرة من الميزان والمشتري من الجوزاء الذي يدعم نجاحك ويدعوك الى مضاعفة الجهود في العمل ما يعني فلكيا ان الاقدار تخدم اوضاعك المهنية وترطب الاجواء ما يجعلك اكثر ثقة بالنفس وهدوءا وقناعة

عاطفياً: يبتسم لك الحب ويدق قلبك وتجد نفسك مغروما بحيث يبدو المناخ العاطفي رقيق جذاب ومغري تتنوع الافراح والمبادلات والصداقات وتحلو اللقاءات العائلية فتفرح كثيراً برفقة الشريك والاولاد للعازب هذا هو الوقت الملائم لتجديد مشاعرك فتكثر اللقاءات الغرامية والوعود والمواعيد فيسطع نجمك ولو ان العلاقات الجدية ما تزال مستبعدة