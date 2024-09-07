ينسف الدهون ويقوي قلبك.. مشروب صباحي يقلل الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

فصوص الثوم تتميز بعناصرها الغذائية العالية، مما يجعلها مفيدة لصحة الجسم، والأعضاء الحيوية ومنها الجهاز الهضمي والقلب.

وكشف معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن نقع الثوم في الماء وتناوله يحسن من عملية الهضم لأنه يعمل على تعزيز نشاط الإنزيمات التي تهضم الطعام، وتزيد إفراز العصارة المعدية، كما أنه له خصائص مضادة للبكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، كما أنها تحارب اضطرابات الجهاز الهضمي ومنها الانتفاخ والإسهال والإمساك.

وأوضح القيعي، أن الثوم يدعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وخاصًة الضار، كما أنه يعمل على خفض ضغط الدم الذي يعد من عوامل الخطر للأزمات القلبية، ويحسن عملية تدفق الدم مما يجعل الدم يصل إلى جميع الأعضاء الحيوية ويقي من الجلطات.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن ماء الثوم يزيد من معدل الأيض مما يساهم في حرق دهون الجسم الزائدة، والوقاية من خطر الأمراض التي تزداد عند الإصابة بالسمنة.

وذكر القيعي، أن طريقة تناول ماء الثوم من خلال تقشير وهرس 3 فصوص من الثوم، ومن ثم إضافتها إلى كوب من الماء الدافئ، وتركها طوال الليل، ومن ثم تصفيتها وتناوله صباحا على معدة فارغة.

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