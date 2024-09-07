طعام على مائدتك يهدد الكبد والدماغ ويعرضك للخطر.. احذره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحرص الكثير من الأشخاص على إدراج اللحوم المصنعة خلال وجباتهم الأساسية، ومن أشهرها السجق واللانشون واللحوم المعالجة، دون معرفة تأثير ذلك على صحة الدماغ والكبد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الحرص على تناول اللحوم المصنعة الغنية بالمواد الكيميائية التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، ومن أشهرها الزهايمر وباركنسون، كما أنها تؤدي إلى تدهور الوظائف الإدراكية.

وأضاف القيعي، أن اللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة والصوديوم الذي يزيد من ترسب الدهون في الكبد، وإصابته بالكبد الدهني، ويمكن أن يتطور الأمر إلى خطر الإصابة بتلف الكبد، كما أن الدهون الزائدة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين نظرًا لارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب الأملاح التي تدخل في تصنيعه.

وينصح أخصائي التغذية العلاجية، أن من الضروري اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم وتعزز صحة الأعضاء الحيوية في الجسم.

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