احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يضعف الأمعاء ويسبب قرحة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المعروف أن تناول الشاي يحسن الحالة المزاجية ويساعد على إمداد الجسم بالطاقة، ولكن هل تعلم أن تناوله في الصباح على الريق قد يضر بجسمك؟ هذا ما نكشفه وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

يؤثر على عملية التمثيل الغذائي:

يساعد تناول الشاي على الريق في الصباح على طرد البكتيريا من الفم إلى الأمعاء، ما يؤثر على الهضم والتمثيل الغذائي وضعف صحة الأمعاء.

حرقة المعدة:

تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين على معدة فارغة قد يؤدي إلى حرقة المعدة والانتفاخ وحرقة المعدة، وذلك لأن الحمض الموجود في المشروبات التي تحتوي على الكافيين يتداخل مع الأحماض الهضمية في المعدة ويؤدي إلى الانتفاخ وارتجاع الحمض.

الجفاف:

قد يؤدي تناول الشاي على معدة فارغة إلى الإصابة بالجفاف، وذلك لأن الشاي مدر للبول، ما يؤدي إلى كثرة التبول، وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف الشديد.

يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية:

شرب الشاي على معدة فارغة قد يؤثر على نمو الجسم، حيث أن وجود العفص في الشاي قد يتداخل مع امتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى من الطعام.

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