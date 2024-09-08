الامارات | تطوير نظام للتنبؤ بانتشار الرماد حال ثوران بركان جبل فوجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تطوير نظام تنبؤات أقوى لآلية انتشار الرماد على نطاق واسع؛ للاستعداد في حالة وصلت غيوم الرماد البركاني إلى منطقة العاصمة طوكيو في ظل توقعات بثوران كبير محتمل لجبل فوجي الخامد حالياً، وتراكم الرماد المنبعث منه إلى ارتفاع قد يصل إلى 30 سنتيمتراً، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، مثل انهيار المنازل وشلل شبكات النقل وانقطاع التيار الكهربائي في طوكيو.

وتهدف الوكالة إلى تشغيل نظام الاستجابة السريعة في غضون سنوات قليلة.

ويُعتقد أن جبل فوجي كان يثور خلال الـ5600 سنة الماضية كل 30 سنة في المتوسط، ومع ذلك لم يثر لأكثر من ثلاثة قرون منذ ثوران بركان هويي في 16 ديسمبر 1707، إذ تساقط الرماد من جبل فوجي بشكل متقطع لمدة 16 يوماً ووصل إلى ما يعرف الآن بوسط طوكيو.