الامارات | 2.5 مليون درهم حصاد مزاد هجن «العلمية المتقدمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد مزاد الهجن الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة بجناحها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2.5 مليون درهم، حصيلة بيع 15 من المطايا، وبلغ أعلى سعر 600 ألف درهم.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، خليفة عبدالله النعيمي، حرص المجموعة على المشاركة في المعرض منذ عام 2005، والذي شهد تنظيم أول مزاد نظامي للهجن في العالم، مشيراً إلى إقبال الزوار الكبير على جناح المجموعة في المعرض، لاسيما أن المزاد هذا العام قدّم سلالات عدة من الهجن، منها «الشامخ» و«جبار» و«ضاري» وغيرها، وهي سلالات سباقات متميزة وكانت في متناول الجميع، إذ تم بيع جميع المعروض بمشاركة كبيرة من المزايدين.

وأوضح أن المجموعة أطلقت خلال مشاركتها في المعرض النسخة الثانية من كتاب «علم التكاثر عند الجمال»، إذ يُعد مرجعاً لأطباء علم التكاثر في العالم، وجاءت الطبعة الثانية محدّثة بعد جهود كبيرة من الأطباء الباحثين في المجموعة العلمية المتقدمة.