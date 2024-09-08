ما أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن يؤدي التوقيت المناسب لتناول المكملات الغذائية إلى تحسين الامتصاص والفعالية وتقوية المناعة وصحة العظام والقلب وإمداد الجسم بالطاقة.

ويضمن تناول الفيتامينات المتعددة في الصباح حصول الجسم على إمداد ثابت من العناصر الغذائية الأساسية طوال اليوم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وإذا كان الشخص يعاني من الغثيان عند تناولها على معدة فارغة، فإن تناولها مع وجبة الفطور يمكن أن يخفف من هذه المشكلة.

مكملات فيتامين د

فيتامين د ضروري لصحة العظام وتقوية المناعة، نظرا لأنه قابل للذوبان في الدهون، فمن الأفضل تناوله مع وجبة تحتوي على دهون، ويعد الوقت المثالي له الغداء أو العشاء.

فيتامين سي

يمكن أن يكون مفيدا للحفاظ على مستويات ثابتة في الجسم، ويفضل بعض الأشخاص تناوله في الصباح أو مع وجبة لتعزيز وظيفة المناعة ودعم الأنشطة اليومية.

أحماض أوميجا-3 الدهنية

يمكن أن يؤدي تناولها مع الغداء أو العشاء إلى تحسين الامتصاص والمساعدة في دمجها في الروتين الغذائي اليومي وصحة القلب والأوعية الدموية ووظيفة المفاصل.

الكالسيوم

يمكن تناول الكالسيوم مع الوجبات لتحسين الامتصاص وتقليل خطر الانزعاج المعوي، ويمكن أن يعزز تناوله مع فيتامين D امتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

مكملات الحديد

لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص، يجب تناوله على معدة فارغة، عادة في الصباح.

مكملات المغنيسيوم

يدعم المغنيسيوم وظيفة العضلات والاسترخاء والصحة العامة، لذا من الأفضل تناوله في المساء أو قبل النوم، لأنه يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

فيتامينات B

تعمل فيتامينات B الضرورية لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي بشكل أفضل عند تناولها في الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر.

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البروبيوتيك

يجب تناول البروبيوتيك على معدة فارغة، إما قبل الفطور أو قبل النوم، لضمان مرورها عبر المعدة بسرعة ووصولها إلى الأمعاء.

مكملات الكولاجين

من الأفضل تناولها في الصباح أو مع الوجبات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في دمجها في الروتين اليومي وتعظيم فوائدها.