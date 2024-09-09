حلويات المولد لمرضى القلب- مسموحة أم ممنوعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يرغب مرضى القلب في تناول حلويات المولد والاستمتاع بمذاقها اللذيذ، لكنهم يحرصون على تجنبها، خوفًا من أن تكون لها تأثيرات سلبية على حالتهم الصحية.

نستعرض في التقرير التالي، تأثير حلويات المولد على مرضى القلب، وفقًا لموقع "WebMD".

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هل حلويات المولد آمنة لمرضى القلب؟

من المعروف أن مستويات الكوليسترول الضار بالدم تشهد ارتفاعًا كبيرًا عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ولكن قلما يعرف البعض أن السكريات لها تأثير مماثل، لذلك يجب على مرضى القلب تجنبها أو التقليل منها.

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وبحسب الأدلة العلمية، يقوم الكبد عند تناول الكثير من السكريات بإنتاج المزيج من البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL "الكوليسترول الضار" مع انخفاض البروتين الدهني مرتفع الكثانة HDL "الكوليسترول الجيد".

علاوة على ذلك، ثبت أن السعرات الحرارية الزائدة في الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة والمشروبات السكرية تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالدم.

ويتم تخزين الدهون الثلاثية في الخلايا الدهنية، لاستخدامها بين الوجبات كمصدر للطاقة، ولكن السكر يثبط نشاط الإنزيم المسئول عن تكسيرها، مما يؤدي إلى بقائها في الجسم.

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ويزداد خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لدى الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات، ويرجع السبب إلى تراكم الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية معًا على الجدران الداخلية للشرايين، مما يعيق تدفق الدم.

وبناءً على ما سبق، من الأفضل لمرضى القلب الابتعاد عن حلويات المولد، منعًا لارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، واستبدالها ببعض الأطعمة الصحية، للاطلاع عليها، اضغط هنا.

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ويرجى العلم أن الأطعمة السكرية، لا سيما حلويات المولد، لا تسبب فقط أمراض القلب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بـ:

- السمنة.

- السكري من النوع الثاني.

- مرض الكبد الدهني.

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