الامارات | من إرث رئيس «فيات».. الضرائب تصادر 75 مليون يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت مصلحة الضرائب الإيطالية ما يقرب من 75 مليون يورو (83 مليون دولار)، على خلفية نزاع طويل الأمد على ميراث قطب شركة فيات، الأسطوري جياني أنييلي (1921-2003)، بعد وفاته.

وتضرر ثلاثة من أحفاد أنييلي بقرار مصلحة الضرائب، ومنهم جون إلكان، رئيس مجلس إدارة شركة ستيلانتيس، الشركة الوريثة لشركة أنييلي، ومحاسب وموثق عقود.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحقيق مستمر منذ فترة طويلة بشأن تهرب ضريبي يجريه مكتب المدعي العام في مدينة تورينو، مسقط رأس أنييلي، بتمويل من الدولة الإيطالية.

وكان أنييلي أحد أشهر رجال الصناعة في إيطاليا.

وأمر مكتب الادعاء العام بمصادرة أصول بقيمة 74.8 مليون يورو، في خطوة أضرت بشقيقي إلكان، وهما لابو وجينيفرا، والمحاسب جيانلوكا فيريرو، وكاتب العدل السويسري أورس فون جرونيجن.

وتأتي هذه الخطوة «على الرغم من افتراض البراءة»، الذي لايزال سارياً، وفقاً لما ذكره مسؤولون.

وتنظر محكمة مدنية في تورينو حالياً في قضية رفعتها ابنة أنييلي، مارغريتا أنييلي دي باهلن، ضد أبنائها الثلاثة.

وتعد مارغريتا الابنة الوحيدة التي لاتزال على قيد الحياة من زواج أنييلي من زوجته المتوفاة ماريلا.