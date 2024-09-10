مضادة للسكري- 6 توابل أضفها إلى طعامك

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر داء السكري من الأمراض المزمنة شائعة حول العالم. يمكن تقليل خطر الإصابة به عن طريق إضافة بعض التوابل إلى الطعام أثناء الطهي.

نستعرض في التقرير التالي، أفضل التوابل للوقاية من السكري، وفقًا لموقعي "NDTV" و"EatingWell".

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توابل للوقاية من السكري

1- الكركم

يقلل الكركم من خطر الإصابة بمضاعفات داء السكري، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الكركمين، وهي مادة تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، تساهم في ضبط مستويات سكر الدم.

2- الريحان

يلعب الريحان دورًا كبيرًا في السيطرة على ارتفاع سكر الدم، لاحتوائه على مضادات أكسدة، تساعد على خفض الجلوكوز بالجسم، بالإضافة إلى قدرته على تقوية المناعة وتعزيز الصحة العقلية.

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3- القرفة

في الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن القرفة توفر حماية كبيرة ضد الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بفضل قدرتها على ضبط سكر الدم، كما تتميز بخصائصها المضادة للفيروسات والفطريات.

4- الزنجبيل

بحسب الأبحاث، يساعد الزنجبيل على تنظيم مستويات سكر الدم عن طريق تحسين حساسسية الإنسولين بالجسم وإبطاء عملية هضم الكربوهيدرات، لذلك فهو من التوابل المفيدة لإدارة السكري والوقاية منه.

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5- الثوم البودر

يتميز الثوم باحتوائه على الأليسين، وهو مركب نشط بيولوجيًا، يحفز خلايا بيتا في البنكرياس على إنتاج هرمون الإنسولين المسئول عن ضبط سكر الدم.

6- القرنفل

ينخفض خطر الإصابة بداء السكري عند تناول القرنفل، لأن خصائصه المضادة للالتهابات تساهم في الحفاظ على توازن سكر الدم وتعزيز إنتاج الإنسولين.

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