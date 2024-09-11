الامارات | هيئة الشارقة للكتاب: 2506 طلبات تنافست على «منحة الترجمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت هيئة الشارقة للكتاب 2506 طلبات للحصول على «منحة صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق» في دورته الـ13، منها 1215 خلال البرنامج المهني الذي نظم قبيل انطلاق فعاليات الدورة السابقة من المعرض.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع معدل العناوين المعتمدة للحصول على المنحة في دورته الجديدة 15.2%، إذ اعتمدت 303 عناوين للترجمة في عام 2023 مقارنة بـ263 عنواناً في عام 2022، وشملت الكتب المعتمدة 119 عنواناً من اللغة العربية إلى لغات أجنبية، فيما بلغ عدد الأعمال المترجمة من لغات عالمية إلى اللغة العربية 184 كتاباً.

وتأتي منحة الصندوق تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تشجيع حركة الترجمة العربية والعالمية، عبر تقديم منح مالية للناشرين لمساعدتهم على ترجمة أبرز إصداراتهم إلى لغات أخرى، وتراوح قيمة المنحة الواحدة ما بين 1500 و4000 دولار تغطي كلفة ترجمة الكتاب كلياً أو جزئياً.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن «(منحة الترجمة) تعكس التزام الهيئة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تجاه دعم أثر الترجمة في تعزيز الحوار بين ثقافات العالم، وفتح الأفق أمام النتاج المعرفي والإبداعي العربي للحضور والمساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعزيز حركة الترجمة من لغات أجنبية إلى العربية».