مشروب شهير يحارب البرد والإنفلونزا ويقوي الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشاي بالنعناع مشروب شعبي يتميز بمذاقه المنعش ورائحته المميزة، بالإضافة إلى ذلك فهو مليء بالفوائد الصحية لجسم الإنسان.

تخفيف أعراض القولون العصبي:

قد يخفف شاي النعناع من اضطراب المعدة وأعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، عن طريق استرخاء عضلات المعدة وتحسين تدفق الصفراء، ما يساعد على هضم الطعام ومروره عبر المعدة بشكل أسرع، وفقا لموقع "webmd".

البرد والإنفلونزا:

هذا المشروب يخفف من أعراض البرد والإنفلونزا، كما أن رائحة النعناع تساعد في فتح الممرات الأنفية، والمنثول الموجود به له خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ما يسهم أيضا في تخفيف هذه الأعراض.

تقليل تناول الكافيين:

يجد كثيرون أن الشاي بالنعناع بديل رائع للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود والأخضر، والذي يحتوي أيضا على بعض الكافيين.

كما إن تجنب الكافيين وخاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، يمكن أن يسهم في علاج مشكلات النوم والقلق وخفقان القلب.

إنقاص الوزن:

شرب شاي النعناع يعد بديلا رائعا للمشروبات المحملة بالسكر وعصير الفاكهة والمشروبات الغازية.

تقوية المناعة:

يحتوي النعناع على مركبات تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا وللفيروسات وللالتهابات، وكلها تساعد في دعم جهاز المناعة.

كما يساعد النعناع أيضا في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتخفيف احتقان الأنف.

تخفيف الحساسية:

من المركبات المهمة الموجودة في النعناع حمض الروزمارينيك الذي يساعد على تقليل أعراض الحساسية بما في ذلك العطس والحكة وسيلان الأنف.

التخلص من رائحة الفم الكريهة:

شاي النعناع وسيلة رائعة وطبيعية لغسل البكتيريا الموجودة في الفم والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

تخفيف الألم بشكل طبيعي:

يمكن استخدام شاي النعناع في علاج الصداع الناتج عن التوتروتسكين الألم وتقليل تقلصات الدورة الشهرية.

تعزيز التركيز:

شاي النعناع يسهم في تعزيز اليقظة العقلية والتركيز وتحفيز الجهاز الحوفي، ما يجعلك أكثر يقظة.

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