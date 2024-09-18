علاجات طبيعية تخلصك من حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد متولي

يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تمنع حصوات الكلى تلك الرواسب الصلبة التي تتكون في إحدى الكليتين أو كلتيهما.

وبحسب موقع هيلث، عندما يحتوي البول على تركيزات عالية من المعادن والأملاح وقليل من السوائل، يمكن أن تتبلور هذه المواد وتشكل حصوات، لكن ما العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تخلصك منها؟.

تناول عصائر الحمضيات

عصائر الحمضيات، بما في ذلك الليمون والبرتقال، تساعد على تقليل حجم حصوات الكلى ومساعدتها على المرور بشكل أسرع.

رطوبة الجسم

رطوبة الجسم أمر مهم للتخلص من من حصوات الكلى والوقاية منها، إذ يساعد شرب كمية كافية من الماء على تخفيف تركيز المعادن والأملاح في البول، ما يساعد على منع تكون حصوات الكلى.

تناول خل التفاح

نظرا لاحتواء خل التفاح على حمض الأسيتيك، فقد يقلل من حجم حصوات الكلى ويجعل خروج الحصوات أسهل.

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