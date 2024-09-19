احذر من استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



عادة ما يحرص الكثير من ربات المنزل على استخدام أوراق الألومنيوم في طهي الطعام، دون معرفة أن لذلك مخاطر صحية، كما كشفت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل.



وأوضحت كريل أن ملامسة المكونات الحمضية أو المالحة يمكن أن تسرب أيونات الألومنيوم إلى الطعام، ثم إلى الجسم.

ضرر للكلى



وأضافت أن المستويات العالية من الألومنيوم في الجسم ضارة بالصحة، حيث تُلحق ضرراً بالكلى والعظام وتُخل بالتوازن الهرموني، وترفع خطر الإصابة بالسرطان. وبغض النظر عن الشواء، يجب تقليل استخدام ورق الألومنيوم في المطبخ إلى الحد الأدنى، فهو غير مناسب لتغطية أو تغليف الليمون، وشرائح التفاح، والطماطم، والمخللات، والأطعمة المالحة مثل النقانق والأسماك، والجبن. ويعتبر ورق التغليف أفضل من حيث الصحة، كما يمكن استخدام حاويات مصنوعة من البلاستيك أو البورسلين أو الزجاج.

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