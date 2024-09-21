القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تدخل شهر شمسي جديد حافل بالمستجدات يكفي ان المشتري كوكب الحظ الاكبر في بيتك مشكلا مثلثا فلكيا مع الشمس وعطارد كوكبك الاساسي في الميزان فتكون من اكثر الابراج حظا واستفادة لتنطلق بثقة وعزم فتكون في بر الامان مبروك سلف للبدايات الجديدة التي تحررك من قيود مهنية ومالية فتشعر انك المسؤول عن سعادة تستحقها عن جدارة الا انك سوف تعاني يوم السبت من وجود القمر في الثور الذي يطلب منك مضاعفة الانتباه والتدقيق في كل ما يتعلق بالملفات والاوراق ومستندات البيع والشراء
عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع اخبارا عاطفية مفرحة ترفع معنوياتك وتساعدك على تجاوز الازمات والخلافات السابقة تحت تاثير كوكب الزهرة في برج العقرب الصديق ما يجعل الأوضاع العاطفية والعائلية ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك للعازب اسبوع رومنسي تفرح تتسلى تشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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