القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر شمسي جديد مع انتقال الشمس وعطارد الى موقع داعم في الميزان فال خير على البشرية جمعاء تاثيرات جيدة وانطلاقة مهمة حماسة تفاؤل ثقة بالنفس نوعية فلكية دسمة كل شيء جاهز ما عليك الا تنظيم جدول اعمالك في هذه المرحلة الغنية بالايجابيات التي تقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك البداية مع وجود القمر في مواجهة برجك من الثور ليشكل مربعا مع الزهرة في العقرب يوم السبت ما يعني ازعاج مشادة كلامية مع شخص عزيز
عاطفياً: تدعوك الاوضاع الفلكية العاطفية الى التفكير واعادة النظر بكل ما يحدث في حياتك العائلية والى مواكبة الاحداث التي تخص الحبيب والاولاد فتكون مضطرا الى مسايرة معينة او تقديم بعض الخدمات او القيام بتنازلات لكسب رضى الاحباء تحت تأثير الزهرة من برج العقرب المواجه لبرجك للعازب, اسع الى تلطيف الاجواء وتفادي اختلاق المشاكل لأن الظروف معقدة وصعبة وقد تسبب قطيعة أو جفاء
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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