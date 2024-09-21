صديقة الدماغ.. فاكهة تحميك من السكتة الدماغية وتقوي الأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الموز من الفواكه المحببة لدى الكثير، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، ولكن كيف يؤثر تناوله على صحة الدماغ؟

تأثير تناول الموز على صحة الدماغ:

فيتامين ب

يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين ب الذي يُسهم في تقوية الأعصاب، وتعزيز الذاكرة، والوقاية من الأمراض العصبية، وفقا لموقعي "webmd" و"livescience".

التربتوفان

الموز غني أيضا بـ "التربتوفان" الذي يحوله الجسم إلى السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يساعد على تحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب وتقليل التوتر.

البوتاسيوم

البوتاسيوم الموجود في هذه الفاكهة يساعد على توسيع الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم إلى الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الحماية من الأكسدة

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

فوائد أخرى للموز:

تسهيل عملة الهضم.

تقوية العظام.

الحماية من مرض السكري من النوع 2.

إنقاص الوزن.

الحماية من تصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم.

تخفيف متلازمة القولون العصبي.

علاج التهابات الأمعاء.

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