الامارات | «تريندز» يدشن مكتبه التاسع عالمياً في طوكيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس، مكتبه التاسع عالمياً في العاصمة اليابانية طوكيو، في إطار سعيه إلى توسيع نطاق تأثيره على الساحة العالمية، والاستفادة من الأهمية الاستراتيجية لليابان في الشؤون العالمية.

ويدير مكتب «تريندز» في طوكيو، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية، في جامعة كوريا، الدكتور موسى كيم جونغ دو.

وفي إطار جهوده لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلق «تريندز» كتابه الجديد «الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي» في اليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الدكتور محمد عبدالله العلي: «إن مكاتب (تريندز) العالمية التي سيصل عددها إلى 15 مع نهاية العام الجاري، تأتي لتعزيز عمل المركز البحثي وتعميق دوره، والحصول على المعلومات ونشر المعرفة من واقع الأحداث، بما يشكل جسراً معرفياً عالمياً».

وأضاف: «متحمسون في (تريندز) للعمل مع شركائنا في جامعة طوكيو واليابان عموماً، لتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ونؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية هي مفتاح تحقيق التقدم في مجالات، مثل التكنولوجيا والابتكار والاستدامة».