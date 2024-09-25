لن تتخيل ما الذي يحدث لمريض الكوليسترول عند تناول" التونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

التونة، هذا السمك، ليس مجرد وجبة خفيفة، بل هو كنز غذائي يحمل العديد من الفوائد الصحية، وخاصة لأولئك الذين يسعون للحفاظ على قلب صحي وخفض مستوى الكوليسترول، حسبما ذكر أحمد صلاح.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، أن التونة تعتبر من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، والتي تؤدي دورًا حيويًا في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

لماذا تعتبر التونة مفيدة لمرضى الكوليسترول؟

الأحماض الدهنية أوميغا-3

تعمل هذه الأحماض على تقليل الالتهابات في الشرايين، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وتراكم اللويحات الدهنية.

خفض الدهون الثلاثية

تساهم التونة في خفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، وهي نوع آخر من الدهون الضارة.

حماية القلب

بفضل محتواها من أوميغا-3، تساعد التونة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل هناك أي أضرار من تناول التونة؟

الزئبق

تحتوي بعض أنواع التونة، خاصة تلك الكبيرة الحجم، على نسبة أعلى من الزئبق، لذلك، ينصح الحوامل والأطفال والمرضعات بتقليل كمية التونة التي يتناولونها.

المضافات

التونة المعلبة قد تحتوي على بعض المضافات مثل الصوديوم، لذلك يُفضل اختيار الأنواع قليلة الصوديوم.

نصائح هامة لمرضى الكوليسترول عند تناول التونة

لا تعتمد على التونة كالمصدر الوحيد للأحماض الدهنية أوميغا-3، بل حاول تضمين أسماك أخرى مثل السلمون والسردين في نظامك الغذائي.

اختر أنواع التونة قليلة الزئبق مثل التونة الخفيفة.

تجنب قلي التونة، وفضل طهيها بالشوي أو السلق.

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