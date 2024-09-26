وقود للجسم.. 5 مشروبات تنشط الدورة الدموية وتقي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تبحث عن طرق طبيعة لتنشيط الدورية الدموية وتحسين صحة القلب؟ قد يكون الحل في المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية القلب والشرايين.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تحمي القلب وتنشط دورتك الدموية.

وأشارت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن من تلك المشروبات ما يلي:

1- الشاي الأخضر

حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف.

كما تساعد على تنظيف الشرايين وخفض الكوليسترول الضار وضبط ضغط الدم.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على قنبلة من الفيتامينات أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

عصير الليمون

يساعد عصير الليمون على تطهير شرايين الجسم، وتنشيط الدورة الدموية كما أنه غني بفيتامين، الذي يعزز صحة الجسم.

عصير التوت

عصير التوت من المشروبات التي تساعد على تنظيف شرايين الجسم، وبالتالي حماية القلب من المشكلات الخطيرة.

عصير الرمان

الرمان من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب من التلف، وبالتالي خفض ضغط الدم والكوليسترول، وينصح بإضافة الرمان في الطعام.

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