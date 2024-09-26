باليورو.. تعرف على سعر فستان روبي في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

نشرت الفنانة روبي عبر صفحتها الرسمية عاى موقع "إنستجرام"، صور لأحدث ظهور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا.

وظهرت روبي وهي ترتدي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، تميز بأنه من خامة القطن.

والفستان من تصميم دار الأزياء "Simkhai"، يبلغ سعره 1049 يورو، أي ما يعادل (56 ألف جنيه مصري).

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة.

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