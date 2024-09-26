قرار غريب.. شركة تمنح موظفيها "السناجل" إجازة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أطلقت شركة "Whiteline Group" للتسويق في تايلاند سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز سعادة موظفيها وإنتاجيتهم.

فبدلاً من التركيز فقط على العمل، قررت الشركة تشجيع الموظفين على إقامة علاقات رومانسية من خلال منحهم "إجازات تيندر" مدفوعة الأجر،ووفقا لما ورد عبر موقع indiatimes.

تغطي هذه الإجازات المبتكرة اشتراكات تيندر الذهبية والبلاتينية لمدة ستة أشهر، مما يتيح للموظفين فرصة أكبر للتعرف على أشخاص جدد.

جاءت هذه الفكرة بعد أن أبدت إحدى الموظفات استياءها من صعوبة الموازنة بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

يقول العديد من الباحثين أن الأشخاص الذين هم في حالة حب غالبًا ما يكونون أكثر سعادة من أولئك الذين ليسوا كذلك، لدرجة أنهم يستمتعون أيضًا بعملهم، ويقدمونه بشكل جيد.

يرى بعض الخبراء أن الموظفين السعداء يكونون أكثر إنتاجية وإبداعًا.

ويحذر آخرون من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه وتقليل التركيز على العمل.

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