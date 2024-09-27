خطوات بسيطة لتغيير أنماط التفكير والسلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجرتها لشانون زافالا أستاذ مساعد علم النفس في جامعة كنتاكي أن السمات الشخصية ثابتة، أي أن الشخص بسمات الشخصية التي يولد بها.

ولكن وجدت دراسات علم الشخصية الحديثة أن السمات يمكن أن تتغير بمرور الوقت، وفقا لموقع "ذا كونفيرسيشن".

قالت زافالا: "الشخصية هي طريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه المميز، وبالرغم من أن تغيير الشخصية قد يبدو صعب إلا أن الناس يغيرون طريقة تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم طوال الوقت.

وتابعت: "إذا حافظت على هذه التغييرات في تفكيرك وعواطفك وسلوكياتك بمرور الوقت ستكون جديرا بالثقة، أي أن الشخصية تغيرت".

وبشكل عام، تتغير الشخصية على مدار عمر الشخص، ومع التقدم في السن، يميلون إلى تجربة عدد أقل من المشاعر السلبية والمزيد من المشاعر الإيجابية، ويصبحون أكثر ضميرا وتركيزا وأقل حكما على الآخرين.

لكن الباحثة زافالا تشير إلى أن بعض الناس يتغيرون كثيراً، وبعض الناس يظلون ثابتين إلى حد كبير.

وعلاوة على ذلك، وجدت الدراسات، التي تختبر ما إذا كانت تدخلات الشخصية تغير السمات بمرور الوقت، أن الناس يمكنهم تسريع عملية تغيير الشخصية، من خلال إجراء تعديلات مقصودة على تفكيرهم وسلوكهم.

ويمكن أن تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير ذي مغزى في أقل من 20 أسبوعاً، بدلاً من 20 عاماً.

والخبر السار هو أن هذه التقنيات السلوكية المعرفية بسيطة نسبياً، ولا تحتاج إلى زيارة معالج نفسي.

ويتضمن المكون الأول تغيير أنماط التفكير، ولعمل ذلك تحتاج إلى أن تصبح على دراية بأفكارك، لتحديد ما إذا كانت تجعلك عالقاً في التصرف، بما يتماشى مع سمة معينة.

مثلاً، إذا وجدت نفسك تفكر في أن "الناس لا يهتمون إلا بأنفسهم"، فمن المرجح أن تتصرف بطريقة دفاعية في التعامل مع الآخرين.

ويتضمن المكون السلوكي أن تصبح على دراية بميولك الحالية في التصرف، واختبار استجابات جديدة.

إذا كنت دفاعياً في التعامل مع الآخرين، فمن المحتمل أن يستجيبوا لك بشكل سلبي. عندما ينسحبون أو يهاجمونك، على سبيل المثال، فإن هذا يؤكد اعتقاد الشخص بأنه لا يستطيع أن يثق في الآخرين.

وعلى النقيض من ذلك، إذا حاولت التصرف بشكل أكثر انفتاحاً، فستتاح لك الفرصة لمعرفة ما إذا كان ذلك سيغير الطريقة التي يتصرف بها الآخرون تجاهك.

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