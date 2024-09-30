وسط ذهول المعازيم.. عريس يهرب "يوم فرحه"- ورد فعل صادم من العروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في مفاجأة صادمة، تحولت ليلة زفاف عروس أمريكية إلى كابوس عندما هرب العريس قبل ساعات قليلة من الحفل، ولكن بدلاً من الانغماس في الحزن واليأس، قررت العروس الشجاعة "كايلي ستيد" أن تكتب قصة جديدة لهذا اليوم، وتحوله إلى احتفال لا يُنسى.

بدأت القصة عندما كانت "كايلي" قد وصلت إلى فندق أوكسويتش باي في جوير، الولايات المتحدة الأمريكية، محاطة بأحلام بأصدقائها وأقاربها، استعدادا لحفل زفافها على حبيبها "كالوم نورتون" الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية دامت أربع سنوات.

ولكن في صباح اليوم الموعود، تلقت "كايلي" خبرا مروعا من والد العريس يفيد بفراره وتركها وحيدة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

رغم الصدمة التي أصابت "كايلي"، إلا أنها قررت ألا تدع هذا الحدث المدمر يفسد يومها، بدعم من عائلتها وأصدقائها، قررت المضي قدما في الاحتفال، مستبدلة حزنها بقوة إيجابية وإصرار على الحياة.

"لماذا لا تستمرون يا فتيات؟ لقد أنفقتم كل هذه الأموال، ولن تستردوها، وكل ضيوفكم موجودون"، هكذا قال مصور الزفاف، وكأنه قرأ أفكار "كايلي" التي كانت تفكر في إلغاء الحفل.

وبالفعل، قررت "كايلي" الاستمرار في الاحتفال، واعتبرت هذا اليوم فرصة للاحتفال بحياتها وحب عائلتها وأصدقائها، حيث رقصت وغنت مع أحبائها، وكأن شيئا لم يحدث.

بعد انتهاء مراسم الاحتفال، ألغت العروس رحلتهما إلى تركيا لقضاء شهر العسل، والتي كانت مقررة مسبقا.

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