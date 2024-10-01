5 نصائح لمنع تكرار الإصابة بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار الطبيب الروسي ميخائيل بيلخ، أخصائي طب وجراحة الأورام، إلى أن تكرار سرطان الثدي يعود إلى عدة أسباب، منها:

عدم اكتمال العلاج

سبب الانتكاس هو عدم استئصال الورم بشكل كامل أو عدم كفاية العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

انتشار الخلايا السرطانية

تستمر بعض الخلايا السرطانية في العقد الليمفاوية أو تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يؤدي إلى ظهور المرض مجددًا.

طبيعة المرض الخبيثة

سرطان الثدي مرضًا معقدًا، وقد لا يستجيب بعض الأنواع للعلاج بشكل كامل.

نصائح لمنع تكرار الإصابة بسرطان الثدي

للحفاظ على الصحة والوقاية من عودة المرض، ينصح الدكتور "ميخائيل " باتباع النصائح التالية:

ايجب على النساء بعد الشفاء الخضوع لفحوصات منتظمة، مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، للكشف المبكر عن أي تغييرات.

اتباع نمط حياة صحي متوازن غني بالخضروات والفواكه الطازجة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كاف من النوم.

يجب على المرأة الانتباه لأي تغييرات تحدث في جسدها، مثل ظهور كتل في الثدي، تغير لون الجلد، أو الشعور بألم مستمر، والذهاب إلى الطبيب فورا عند ملاحظة أي من هذه الأعراض.

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