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"الأرصاد" يكشف توقعات الطقس على الرياض حتى الاثنين

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على مراكز ومحافظات الرياض، مشيرا إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض.
وبين أنها تبدأ الأحد وتستمر حتى الاثنين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الطقس على الرياض

وذكر أنها تشمل (الرياض العاصمة - الدرعية - حريملاء - ضرما - المزاحمية.
كما تشمل، الحريق - الخرج - حوطة بني تميم - الأفلاج - الدوادمي - القويعية.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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