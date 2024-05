شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف توقعات الطقس على الرياض حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الطقس على الرياض

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على مراكز ومحافظات الرياض، مشيرا إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض.وبين أنها تبدأ الأحد وتستمر حتى الاثنين. وذكر أنها تشمل (الرياض العاصمة - الدرعية - حريملاء - ضرما - المزاحمية.كما تشمل، الحريق - الخرج - حوطة بني تميم - الأفلاج - الدوادمي - القويعية.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.