اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني الخليج إلى أوروبا

أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج.وفي مارس الماضي كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ناقش استعراض العلاقات الاستراتيجية والوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. تستعد لفتح أبوابها أمام السعوديين.. بدون— صحيفة اليوم (@alyaum)كما بحث آخر المستجدات المتعلقة، بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن.كما تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضايا المطروحة، على الساحتين الإقليمية والدولية.وقبل عامين كانت السلطات المعنية بالاتحاد الأوروبي تعمل على نظام جديد لإعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من الحصول على تأشيرة الشنغن اللازمة لدخول دول الاتحاد.وجاءت تلك الخطوة الخطوة بعدما أعلنت المملكة المتحدة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، عن تيسيير حصول مواطنى السعودية على تأشيرة دخول إنجلترا- المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي- باستلامها إلكترونيا قبل موعد السفر بـ24 ساعة.