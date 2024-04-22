شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني الخليج إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام