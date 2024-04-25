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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأمر بالمعروف" يناقش مجريات التطوير مع مديري عموم الفروع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس الأربعاء، مديري عموم فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك في محافظة جزر فرسان.
وفي بداية الاجتماع هنأ معاليه منسوبي الرئاسة العامة بمناسبة نجاح ندوة (جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب) والتي أقيمت بمنطقة جازان، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وحضور وتشريف سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
وأكد معاليه على أهمية تفعيل الدور المناط بالفروع لتحقيق مقاصد هذه الندوات وأهدافها.
وأضاف معاليه أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مواكبة لهذا الحراك وتتطلع لأن تكون سباقةً للعمل المتميز والإبداع موجهاً مديري عموم فروع الرئاسة العامة بحث منسوبيهم على المزيد من العطاء وتقديم المبادرات، وتوفير الإمكانات والأعمال النوعية لتستمر الرئاسة العامة في نشر رسالتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها.
ونوَّه معاليه بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وفي بداية الاجتماع هنأ معاليه منسوبي الرئاسة العامة بمناسبة نجاح ندوة (جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب) والتي أقيمت بمنطقة جازان، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وحضور وتشريف سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
وأكد معاليه على أهمية تفعيل الدور المناط بالفروع لتحقيق مقاصد هذه الندوات وأهدافها.
تطوير شاملوأوضح معاليه أن هذا الاجتماع "يأتي في وقت تشهد فيه بلادنا المباركة تطويرًا شاملًا ونقلات نوعية غير مسبوقة على جميع الأصعدة، وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-".
وأضاف معاليه أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مواكبة لهذا الحراك وتتطلع لأن تكون سباقةً للعمل المتميز والإبداع موجهاً مديري عموم فروع الرئاسة العامة بحث منسوبيهم على المزيد من العطاء وتقديم المبادرات، وتوفير الإمكانات والأعمال النوعية لتستمر الرئاسة العامة في نشر رسالتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها.
ونوَّه معاليه بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.