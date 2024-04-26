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شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة ضيوف الرحمن.. تفاصيل استعدادات "الشؤون الإسلامية" لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أمس الخميس، بمكتبه بمحافظة جدة، اجتماعا لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، بحضور وكلاء الوزارة ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة وعدد من المسؤولين.
ونوّه في بداية الاجتماع بالدعم والمساندة التي حظيت بها الوزارة من القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ للقيام بواجبها المناط بها لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والعناية بالمساجد، وكل ما يتعلق برسالة الوزارة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله - كل خير على جهودهما ومتابعتهما ودعمهما كافة قطاعات الدولة، لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار كي يؤدّوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
واطلع على سير العمل في تهيئة وتلطيف الساحة الخلفية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، وتحديث أنظمة التكييف في مسجد حجاج البر بمشعر منى، والعزل المائي والحراري على كامل سطح جامع (أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها)، وتوريد وتركيب كاميرات ساحات الوضوء والساحات الخارجية للجامع بعدد (51 كاميرا) الذي تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع استكمال استبدال وحدات التكييف في ميقات الجحفة برابغ، حيث بلغت تكلفة تلك المشاريع (13.439.228) مليون ريال.
كما اطلع على أنظمة خدمة (واي ـ فاي) في مساجد المشاعر المقدسة التي تم الانتهاء من تحديثها، لتمكين الحجاج من الاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة التي تقدمها الوزارة خلال أيام الحج، مؤكدا أهمية إنجاز المشاريع قبل موسم الحج.
كما اطلع على خدمة الرسائل النصية التي سيتم بثها لضيوف الرحمن والتي تحمل رسائل توعوية وإرشادية مترجمة بلغات عالمية مختلفة، إلى جانب ترشيح الدعاة لحملات الحج الذين سيتم اختيارهم ليرشدوا ضيوف الرحمن وتبصيرهم في أمور دينهم، وتعيين مترجمين بلغات عالمية يقومون بمرافقة الدعاة والعمل كذلك في خدمة الهاتف المجاني.
وحث الوزير آل الشيخ المسؤولين والعاملين لمضاعفة الجهد في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة في موسم حج هذا العام لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.
ونوّه في بداية الاجتماع بالدعم والمساندة التي حظيت بها الوزارة من القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ للقيام بواجبها المناط بها لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والعناية بالمساجد، وكل ما يتعلق برسالة الوزارة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله - كل خير على جهودهما ومتابعتهما ودعمهما كافة قطاعات الدولة، لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار كي يؤدّوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
ضيوف الرحمنوناقش الوزير آل الشيخ أبرز المشاريع المنجزة والتي مازالت قائمة إلى جانب سير أعمال تهيئة مرافق الوزارة وخدماتها ومساجد المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بمكة المكرمة، إلى جانب جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة، وكذلك أهمية طرح عدد من الفرص التطوعية خلال موسم حج هذا العام، ومتابعة المشاريع الخاصة ومساجد المشاعر المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن.
واطلع على سير العمل في تهيئة وتلطيف الساحة الخلفية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، وتحديث أنظمة التكييف في مسجد حجاج البر بمشعر منى، والعزل المائي والحراري على كامل سطح جامع (أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها)، وتوريد وتركيب كاميرات ساحات الوضوء والساحات الخارجية للجامع بعدد (51 كاميرا) الذي تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع استكمال استبدال وحدات التكييف في ميقات الجحفة برابغ، حيث بلغت تكلفة تلك المشاريع (13.439.228) مليون ريال.
كما اطلع على أنظمة خدمة (واي ـ فاي) في مساجد المشاعر المقدسة التي تم الانتهاء من تحديثها، لتمكين الحجاج من الاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة التي تقدمها الوزارة خلال أيام الحج، مؤكدا أهمية إنجاز المشاريع قبل موسم الحج.
موسم الحجواطلع على أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية لموسم حج هذا العام 1445هـ، حيث سيتم هذا العام العمل على تطوير البنية التحتية للهاتف المجاني بحيث يستقبل أكثر من 500 اتصال في وقت واحد، وكذلك تم زيادة اللغات بالاتصال المرئي إلى 30 لغة وسيعمل بالمواقيت والمشاعر ومكة المكرمة، كما سيتم إضافة 50 شاشة إلكترونية هذا العام ليصبح عددها أكثر من 300 شاشة توزع في مساجد المشاعر والمنطقة المركزية تبث رسايل توعوية مترجمة بالغات عالمية.
كما اطلع على خدمة الرسائل النصية التي سيتم بثها لضيوف الرحمن والتي تحمل رسائل توعوية وإرشادية مترجمة بلغات عالمية مختلفة، إلى جانب ترشيح الدعاة لحملات الحج الذين سيتم اختيارهم ليرشدوا ضيوف الرحمن وتبصيرهم في أمور دينهم، وتعيين مترجمين بلغات عالمية يقومون بمرافقة الدعاة والعمل كذلك في خدمة الهاتف المجاني.
وحث الوزير آل الشيخ المسؤولين والعاملين لمضاعفة الجهد في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة في موسم حج هذا العام لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.