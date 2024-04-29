جامعة الأمير سطام تُنظّم ملتقى البحث والتطوير والابتكار

نظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العُليا والبحث العلمي، ملتقى الجامعة للبحث والتطوير والابتكار تحت عنوان "دور التقنيات الناشئة في تعزيز الأولويات الوطنية"، والذي يهدف إلى إثراء ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وتشجيعها وزيادة إنتاجها بما يحقق النمو الاقتصادي والازدهار الوطني.

وشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال البحث والابتكار والملكية الفكرية من داخل المملكة وخارجها، حيث قدّموا عروضًا تقديمية ونقاشات حول مواضيع متنوعة، شملت: الملكية الفكرية ودورها في البحث والتطوير والابتكار، الابتكار والتقنيات الناشئة: التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لدعم تقنيات المستقبل، من المختبر إلى العمل: الابتكارات في التكنولوجيا الكهروكيميائية للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، العصر الجديد للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وعلى هامش الملتقى، تم تدشين مبادرة "منارة الابتكار"، وهي مبادرة تهدف إلى بناء جسور التعاون بين الجامعة ومختلف المؤسسات البحثية والتعليمية في المملكة والعالم، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مشاريع بحثية مشتركة، علاوة على على نشر ثقافة البحث العلمي ورفع مستوى الوعي بأهميته في تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم الفائزين بجوائز البحث والابتكار، وهي جوائز تهدف إلى تحفيز وتشجيع الباحثين والمبتكرين على تقديم المزيد من الإبداعات والابتكارات.