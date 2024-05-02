شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة جافاروفا، وذلك في المؤتمر العالمي السادس للحوار بين الثقافات، والمؤتمر البرلماني الدولي المصاحب، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المطروحة في المؤتمر والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الأذربيجانية وسبل تعزيزها.

إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.