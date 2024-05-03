شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 16 مدرسة جديدة للبنين والبنات في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد مدير عام التعليم بالأحساء حمد العيسى إحداث 16 مدرسة من المدارس التي انطبقت عليها ضوابط الإحداث لمدارس التعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي 1446 هـ، وذلك في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب والطالبات.



وشملت قرارات الإحداث افتتاح وتشغيل عدد 16 مدرسة بالتعليم العام بمحافظة الأحساء للعام الدراسي 1446 هـ، البدء في تشغيل المدارس بعد توفير الهيئة التعليمية والإدارية والتجهيزات المدرسية، افتتاح وتشغيل 11 مدرسة محدثة. توفير التجهيزات المدرسية وستقوم مكاتب التعليم كل فيما يخصه بمتابعة تنفيذ توفير الكوادر البشرية التعليمية والإدارية المدربة، توفير التجهيزات المدرسية. كما يتولى رئيس قسم الأمن والسلامة والمرافق تنفيذ الإجراءات اللازمة لاستئجار مبنى للمدارس المحدثة.

ونوه العيسى بالدعم اللامحدود والمتواصل للقيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها الدائم على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية.

وأكد على الجهات ذات العلاقة التنفيذ كل فيما يخصه واستكمال الإجراءات النظامية المترتبة. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتوفير بيئة تعليمية متميزة لجميع الطلاب والطالبات، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم.