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شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى الوطني للتشجير.. مناقشة الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى، والذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وحضور جهات من القطاعات المختلفة، إضافة إلى المختصين والمهتمين بالمجال البيئي من داخل المملكة وخارجها، وعموم المجتمع بشرائحه وفئاته العمرية المختلفة.
وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور عدد من الوزراء.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرنامج الوطني للتشجير، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، وتعزيز التواصل مع كافة الجهات المشاركة، ومَدِّها بالمعلومات والتحديثات، ومساعدتها على القيام بدورها في البرنامج وخلق عمل تكاملي.
ويتناول في جلساته عددًا من الموضوعات المهمة، كجلسة حوارية لوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث الخاص بالمناخ عادل بن أحمد الجبير بعنوان "جهود المملكة في مجال التغير المناخي".
كما يشارك الدكتور أسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة والدكتور خالد العبدالقادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمهندس حسان عسيري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع والصحة العامة والدكتور سليمان الخطيب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للزراعة في جلسة حوارية تحت عنوان "نحو مستقبل أخضر".
ويناقش الملتقى، في جلسات حوارية يشارك فيها عدد من المسؤولين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والبيئية؛ تقدم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير.
وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قد أطلق البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة.
وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور عدد من الوزراء.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرنامج الوطني للتشجير، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، وتعزيز التواصل مع كافة الجهات المشاركة، ومَدِّها بالمعلومات والتحديثات، ومساعدتها على القيام بدورها في البرنامج وخلق عمل تكاملي.
المجال البيئيويستعرض الملتقى نماذج مضيئة في مجال التشجير، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع، وتنظيم مشاركة المجتمع بكل فئاته للوصول إلى الأهداف الوطنية الطموحة في المجال البيئي.
ويتناول في جلساته عددًا من الموضوعات المهمة، كجلسة حوارية لوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث الخاص بالمناخ عادل بن أحمد الجبير بعنوان "جهود المملكة في مجال التغير المناخي".
كما يشارك الدكتور أسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة والدكتور خالد العبدالقادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمهندس حسان عسيري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع والصحة العامة والدكتور سليمان الخطيب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للزراعة في جلسة حوارية تحت عنوان "نحو مستقبل أخضر".
البرنامج الوطني للتشجيرويقدم المهندس أحمد العنزي مدير عام مكتب برنامج التشجير عرضًا تقديميًّا عن الإنجازات الرئيسة للبرنامج الوطني للتشجير.
ويناقش الملتقى، في جلسات حوارية يشارك فيها عدد من المسؤولين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والبيئية؛ تقدم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير.
السعودية الخضراءويستعرض الدروس المستفادة من مجموعة متنوعة من المشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب الحديث عن عوامل تمكين التشجير، وتمكين مشاركة المجتمع والحلول التقنية والفنية لتحقيق النجاح.
وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قد أطلق البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة.