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الملتقى الوطني للتشجير.. مناقشة الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية

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عبدالله العماري-الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى، والذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وحضور جهات من القطاعات المختلفة، إضافة إلى المختصين والمهتمين بالمجال البيئي من داخل المملكة وخارجها، وعموم المجتمع بشرائحه وفئاته العمرية المختلفة.
وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور عدد من الوزراء.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرنامج الوطني للتشجير، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، وتعزيز التواصل مع كافة الجهات المشاركة، ومَدِّها بالمعلومات والتحديثات، ومساعدتها على القيام بدورها في البرنامج وخلق عمل تكاملي.
فعاليات الملتقى الوطني للتشجير- اليوم

المجال البيئي

ويستعرض الملتقى نماذج مضيئة في مجال التشجير، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع، وتنظيم مشاركة المجتمع بكل فئاته للوصول إلى الأهداف الوطنية الطموحة في المجال البيئي.
ويتناول في جلساته عددًا من الموضوعات المهمة، كجلسة حوارية لوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث الخاص بالمناخ عادل بن أحمد الجبير بعنوان "جهود المملكة في مجال التغير المناخي".
كما يشارك الدكتور أسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة والدكتور خالد العبدالقادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمهندس حسان عسيري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاريع والصحة العامة والدكتور سليمان الخطيب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للزراعة في جلسة حوارية تحت عنوان "نحو مستقبل أخضر".
فعاليات الملتقى الوطني للتشجير- اليوم

البرنامج الوطني للتشجير

ويقدم المهندس أحمد العنزي مدير عام مكتب برنامج التشجير عرضًا تقديميًّا عن الإنجازات الرئيسة للبرنامج الوطني للتشجير.
ويناقش الملتقى، في جلسات حوارية يشارك فيها عدد من المسؤولين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والبيئية؛ تقدم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير.
مشاركة كبيرة في الملتقى الوطني للتشجير- اليوم

السعودية الخضراء

ويستعرض الدروس المستفادة من مجموعة متنوعة من المشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب الحديث عن عوامل تمكين التشجير، وتمكين مشاركة المجتمع والحلول التقنية والفنية لتحقيق النجاح.
وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قد أطلق البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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