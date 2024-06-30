ترحيل 8099 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1445/12/14هـ الموافق 2024/06/20م إلى 1445/12/20هـ الموافق 2024/06/26م، عن ترحيل 8099 مخالفا. - المخالفون 13445 - الإقامة 8763 - أمن الحدود 3230 - نظام العمل 1452 المتسللون - 1063 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %36 يمنيون. - %62 إثيوبيون. - %2 جنسيات أخرى. - 66 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 1 تورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 22580 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 21502 رجل. - 1078 امرأة. - 15458 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 1990 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 8099 رحلوا.



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