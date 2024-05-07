شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اتفاقية تعاون بين "الثقافة" و"الموارد البشرية" والان نبدء بالتفاصيل

رؤية السعودية 2030

الدمام - شريف احمد - وقّع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اتفاقية تعاون بين الوزارتين للتعاون المشترك في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وإستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وستعمل الاتفاقية على تنمية رأس المال البشري في مجالي الثقافة والفنون، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بترسيخ التنوع الوظيفي والابتكار، وتعزيز الهوية الثقافية المحلية، وتحفيز التفاعل الاقتصادي المحلي، وتمكين التوطين وتطوير القدرات المحلية، وتحسين فرص العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مشجِّعة للاستثمار والابتكار في القطاع الثقافي، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة.وتضمنت الاتفاقية دراسة سُبل تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتقديم دورٍ داعم ذي أثر في توجيه مبادرات وجهود المسؤولية الاجتماعية، مما يعزز مساهمته الفعّالة في تحقيق التطلعات المجتمعية، والعمل على مواءمة الجهود الحكومية، والمبادرات التكاملية المشتركة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الأطراف المعنية بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتعزيز النتائج الإيجابية المترتبة على هذه الجهود.وتأتي هذه الشراكة ضمن حزمة من الشراكات الإستراتيجية التي تسعى المنظومة الثقافية مُمثَّلةً في وزارة الثقافة والهيئات الثقافية إلى إبرامها، لتحقيق مبدأ الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لجعل الثقافة نمطَ حياة، وعاملاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني.