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شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ 3 مشاريع طبية تطوعية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل، والمشروع الطبي التطوعي للعيادات التخصصية، والمشروع التطوعي التدريبي لتأهيل العاملين في تخصصات الإصابات الرياضية، خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 5 مايو الحالي.
شارك في المشروعات 43 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما استفاد من عيادة الأمراض الجلدية 1.026 فردًا، ومن عيادة طب الأسرة 2.317 فردًا، وعيادة طب الأسنان587 فردًا، فضلًا عن تأهيل 78 متدربًا عاملًا في مجال الطب الرياضي.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.
شارك في المشروعات 43 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
226 عملية جراحيةوأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 226 عملية جراحية في مجال الحروق والتشوهات والتجميل تكللت جميعها بالنجاح التام.
كما استفاد من عيادة الأمراض الجلدية 1.026 فردًا، ومن عيادة طب الأسرة 2.317 فردًا، وعيادة طب الأسنان587 فردًا، فضلًا عن تأهيل 78 متدربًا عاملًا في مجال الطب الرياضي.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.