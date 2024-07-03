شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري "دوري NILE" ،الأولى تجمع مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة، والثانية يلتقي فيها سيراميكا مع الإسماعيلي، بينما يلتقي الزمالك مع فاركو، في مواجهات تنتظرها الإثارة، في ظل الظروف المحيطة بتلك الفرق.

يواجه الزمالك نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 23 هدف، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة

ويلتقي مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري المصري، في مباراة قوية يرغب خلالها فيوتشر لمواصلة عروضه الطيبة بعد الفوز على الجونة بثنائية خارج الديار في آخر مواجهاته بالمسابقة، ويرغب في مواصلة عروضه القوية تحت قيادة طلعت يوسف.

فيما يتطلع بلدية المحلة في استعادة توازنه وتقديم مستوى قوي يساعده من الخروج بنتيجة إيجابية، تحسن موقفه في الابتعاد عن منطقة الهبوط إلى دوري المحرفين، والتشبث بأمل البقاء وسط الكبار في المقبل، وتصحيح الأوضاع بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

موقف فيوتشر والبلدية فى جدول الدورى

يقع مودرن فيوتشر في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ويطمح في الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة التي تقوده للهبوط والابتعاد عن دوي الأضواء والشهرة.

مباراة الاسماعيلى وسيراميكا

يستدرج سيراميكا نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري المصري، بحثا عن تحسين نتائجه في المسابقة عقب الخسارة برباعية من الزمالك في الجولة الماضية، واستعادة عروضه الطيبة في مشواره بالموسم الحالي تحت قيادة أيمن الرمادي.

فيما يتطلع فريق الإسماعيلي إلى تقديم نتائج قوية والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية، وغسل أحزانه عقب الخسارة الأخيرة من المصري بهدف نظيف في ديربي القناة، والعودة لسكة الانتصارات أو التعادل على أقل تقدير.

موقف سيراميكا فى جدول الدورى

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويرغب كلاهما في تصحيح أوضاعه بعد الهزيمة في الجولة الماضية.