شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحذر لاعبى الزمالك من التهاون أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أوالتسرع فى إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق فاركو ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول ترتيب الدورى.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فاركو تنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.