شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحذر لاعبى الزمالك من التهاون أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى - لبنى عبد اللهالأربعاء، 03 يوليو 2024 05:30 ص
يواجه الزمالك نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أوالتسرع فى إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق فاركو ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول ترتيب الدورى.
وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فاركو تنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.
ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز