عزا الرئيس الأميركي جو بايدن سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّداً على أنّ "هذا ليس عذراً، بل تفسير".
واعتبر بايدن خلال اجتماع مع متبرّعين ديمقراطيين قرب واشنطن إنّه "لم يكن أمراً ذكياً جداً أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرّات عدّة... قبل وقت قصير من المناظرة".
وأضاف "لم أستمع لتوجيهات طاقمي بشأن أخذ قسط من الراحة قبلها، وبعدها كدت أغفو على المسرح".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: كدت أن أنام خلال المناظرة مع ترامب ولم أستمع لتوجيهات طاقمي بشأن أخذ قسط من الراحة قبلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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