أوربان دعا زيلينسكي إلى وقف إطلاق النار مع روسيا

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارة إلى كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى النظر في "وقف إطلاق النار" سريعا.
وقال أوربان، الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين "لقد طلبت من الرئيس النظر في إمكانية وقف فوري لإطلاق النار" على أن يكون "محدداً زمنياً ويسمح بتسريع محادثات السلام".
واعتبر أوربان الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من تموز، أن "مبادرات" الرئيس الأوكراني "تستغرق وقتا طويلا وهي بطيئة ومعقدة بسبب قواعد الدبلوماسية الدولية".
وأضاف ان المحادثات مع زيلينسكي كانت "صريحة" قائلا "سأبلغ بالتاكيد مجلس الاتحاد الاوروبي بمضمون هذه المحادثات لاتخاذ القرارات الأوروبية اللازمة".
ولم يرد الرئيس الأوكراني على اقتراح أوربان خلال مؤتمر صحافي، لكنه أعلن لاحقا أنه طلب من ضيفه "الانضمام" الى جهود السلام الأوكرانية.
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