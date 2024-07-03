شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحج السياحى: خروج آخر أفواج الحجاج المصريين وعودتهم لأرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صالح، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحى، أن أمس الأتنين شهد خروج آخر أفواج الحجاج المصريين المسافرين عبر شركات السياحة (الحج السياحى) من المدينة المنورة، ووصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

أشار - خلال تصريحاته الخاصة ل"الخليج 365" إلى أن المدينة المنورة استقبلت في الموسم الثاني من الحج ( بعد انتهاء المناسك) 17065 حاجا من الحجاج المصريين المسافرين ضمن الحج السياحى، قادمين من مكة المكرمة، وبدأت الأفواج في المغادرة بعد اكتمال برامج الحج الخاصة بهم وكانت آخر الأفواج أمس الأثنين.

وكشف أنه لم يتبق فى المدينة المنورة سوى حاجا واحدا من الحجاج المصريين المسافرين ضمن الحج السياحي، وهو محجوز في إحدى المستشفيات بسبب حالته الصحية وإصابته بجلطة فى المخ منذ وصوله ولم تتحسن حالته الصحية حتى الآن، وفي هذه الحالة يتم فتح موعد رحلة عودته واستمرار بقاءه في المستشفى إلى أن تتحسن حالته الصحية.

وقال أحمد صالح، إن حركة مغادرة الحجاج القادمين من المدينة المنورة للعودة لأرض الوطن تمت بسهولة وانسيابية دون أية تكدسات سواء في رحلات الطيران أو البري، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية المتواجدة في المدينة المنورة تابعت عن كثب وبشكل لحظي تحركات كافة حجاج السياحة حتى خروج آخر حاج وعودته بسلامة الله إلى أرض الوطن.

واختتم صالح حديثة بتوجيه الشكر لكافة أعضاء بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، لجهودهم ومتابعتهم المستمرة لشئون الحجاج من قبل انطلاق الموسم وحتى عودة الحجاج المصريين.