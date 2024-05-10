تراند اليوم : شاهد: الإعلامي "سلمان عسكر " يجهش بالبكاء بعدما أنصفه أمير عسير .. ويعلق : الله يلعن من يسيء لآل سعود

صحيفة الخليج 365: أجهش الإعلامي سلمان العسكر بالبكاء أثناء تعليقه على إنصاف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال له في حفل أجاويد.

وقال العسكر:" الله يعز هذي الدولة، والله يلعن من يسيء لآل سعود، أنا ما اشتكيت لأحد، ما رحت لمحكمة، مع إنهم أساءوا لي ولأسرتي ولسمو الأمير، وأنا ما سويت شيء توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف:" مين اللي يعطيك حقك؟، هم آل سعود، ينصفون المظلوم قبل أن يطالب بحقه، وعدل تركي بن طلال في عسير، هو عدل سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان، الحكم ما يقوم إلا على عدل، وسنصل إلى ما يريده محمد بن سلمان لأن فيه عدل في البلد".

واختتم:" الأمير تركي أنا ما أدري إيش أقول له، الله يوفقه في الدنيا والآخرة، ويحقق ما يتمناه".