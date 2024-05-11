شكرا لقرائتكم خبر عن سحب منتجات مصنع غذائي شهير بعد ارتباطه بحالات التسمم في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”اليوم“ بصدور توجيه بسحب جميع منتجات مصنع غذائي شهير في مكة المكرمة، من الأسواق ومحلات التموين والمطاعم في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد ثبوت وجود بكتيريا ضارة في عينة من المايونيز المنتج من قبل المصنع، إثر ربطه بحالات تسمم غذائي ظهرت مؤخرًا في العاصمة الرياض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أمانة منطقة الرياض بلاغات عن حالات تسمم غذائي في الرياض، دفعتها بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها الهيئة العامة للغذاء والدواء وكذلك وزارة الصحة إلى تكثيف عمليات التفتيش والتحاليل المخبرية في عدد من المطاعم. وأظهرت نتائج التحاليل وجود بكتيريا ضارة في عينة من المايونيز من إنتاج المصنع المذكور في مكة المكرمة.

وبناءً على ذلك، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء برقية عاجلة وجهها للجهات المختصة، تضمنت طلباً بسحب جميع منتجات المصنع من الأسواق فورًا، والحرص على عدم تواجدها في أي متجر أو مطعم في المملكة.

وأكدت مصادر ”اليوم“ أن هذا الإجراء يأتي حرصًا من الهيئة على سلامة وصحة المستهلكين، ومنع انتشار أي مخاطر صحية قد تنجم عن تناول منتجات المصنع الملوثة.