شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

300 سلة غذائية

اتفاقية تعاون مشترك

الدمام - شريف احمد - قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 264 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مارس 2024، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال المشروع تقديم 1.082 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 57% ونسبة الإناث 43%، بينما شكلت نسبة النازحين 16% والمقيمين 84% من إجمالي المستفيدين حيث توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 300 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في منطقة بحري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 2.383 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 48 مهمة إسعافية الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتشغيل بنك الدم الوطني في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 7.275 فردًا.ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تشغيل بنك الدم الوطني في العاصمة مقديشو وذلك للحد من معدل الوفيات وانتشار الأمراض الوبائية والمعدية المنقولة عن طريق الدم من خلال توفير مخزون من الدم الآمن وحفظه بطريقة آمنة للاستخدام في عمليات النقل والعلاج الطبي، فضلا عن تعزيز الاكتشاف المبكر لأمراض الدم والأمراض الأخرى مما يساهم في دعم الرعاية الصحية.وأضاف الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري كذلك وفقا للاتفاقية بناء قدرات الكوادر الصحية الوطنية الصومالية وتأمين المستلزمات والمستهلكات الطبية وغير الطبية التشغيلية.