شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يستعرض أساليب مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة تبوك إقامة محاضرة توعوية عن الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء.

وجاء بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة وذلك في محافظة ضباء، تزامناً مع مهرجان المنتجات الزراعية الثالث. توعوية وتثقيف المزارعين ويستهدف توعوية وتثقيف المزارعين عن هذه الآفة التي تصيب أشجار النخيل.



وأوضح مدير فرع "وقاء" المهندس ناصر العطوي، أن المحاضرة هدفت إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين، والإجراءات المتبعة للوقاية منها.

مشيراً إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي يقيمها المركز بشكل دوري في المنطقة لزيادة الوعي لدى المزارعين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.